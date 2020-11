Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Felge zerkratzt und Blumentöpfe zerstört

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 07.11.2020, 17:30 Uhr bis 08.10.2020, 09:00 Uhr wurde in der Cuiserystraße in Wachenheim ein abgestellter VW Beetle beschädigt. Die hintere linke Felge des VW wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Des Weiteren wurden diverse Pflanzen des 72-jährigen Fahrzeugbesitzers zerstört und mit samt Blumenkübel in den nahegelegenen Wingert geworfen. In den letzten Tagen wurde der VW bereits mit einem Ei beworfen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell