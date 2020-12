Polizei Dortmund

POL-DO: Raub an der Rheinischen Straße - Zeugen gesucht

DortmundDortmund (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmittag (5. Dezember) ein Geschäft in der Rheinischen Straße betreten, einen Mitarbeiter bedroht und Bargeld gefordert. Er flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort.

Ersten Ermittlungen zufolge suchte der junge Mann gegen 12 Uhr das Geschäft an der Rheinischen Straße (unweit der Möllerstraße) auf. An der Kasse sprach er einen Angestellten an und forderte ihn auf, diese zu öffnen. Dabei bedrohte er den Mann, indem er eine Waffe unter seiner Jacke andeutete.

Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß vom Tatort über die Rheinische Straße in Richtung Westen.

Zeugenaussagen zufolge war der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte blondes, schulterlanges Haar und trug zur Tatzeit eine schwarze Bomberjacke und eine grüne Umhängetasche. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

