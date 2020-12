Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher in der Gartenstadt festgenommen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1331

In der Nacht auf Samstag (5. Dezember) hat die Polizei in der Gartenstadt einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen. Den Hinweis gab ein Zeitungsbote.

Dieser hatte zuvor beobachten können, wie ein dunkel gekleideter Mann gegen 3 Uhr durch die Stadtrat-Cremer-Allee schlich. Der Verdächtige schaute sich immer wieder um und griff dann an die Türklinken der abgestellten Autos.

Der Zeuge meldete dies der Polizei und gab die Beschreibung an die Beamten weiter. Diese entdeckten den Mann wenig später in der Wahrbuschstraße. Hier kletterte er gerade aus dem Kofferraum eines Pkw. Anschließend öffnete er die Fahrertür und durchwühlte den Innenraum. Die Polizisten näherten sich, umstellten den Wagen und nahmen den Mann fest. In seinen Taschen fanden sie offenbar Diebesgut aus weiteren Straftaten.

Bei der Überprüfung des 31-Jährigen stellte sich dann heraus, dass dieser bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist. Zudem lag gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts vor.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell