POL-DO: Falsch parkende Lkw sorgen für gefährliche Situationen an der Brackeler Straße

DortmundDortmund (ots)

Bei der Polizei Dortmund sind am Freitagmorgen (4. Dezember) gleich mehrere Hinweise auf falsch parkende Sattelzüge auf der Brackeler Straße eingegangen. Durch das Parken auf der Kraftfahrstraße, soll es zu gefährlichen Situationen mit dem fließenden Verkehr gekommen sein.

Zwischen der Auffahrt Werkmeisterstraße bis zur B 236 n stellten die Beamten gegen 8.15 Uhr 44 Fahrzeuge, darunter 40 Sattelzüge, fest. Für die polizeilichen Maßnahmen musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizisten wiesen die Lkw-Fahrer auf das bestehende Parkverbot sowie die daraus resultierenden Gefahrensituationen hin.

Während der Großteil der Fahrer seine Fahrzeuge versetzte, mussten die Polizeibeamten zwei Sattelauflieger aus Litauen und Polen aus dem Gefahrenbereich sicherstellen. Zudem fertigten sie vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Grundsätzlich ist der Polizei die Problematik mit den zu wenig zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten für Lkw bekannt. Dennoch ist eine Kraftfahrstraße weder ein geeigneter noch erlaubter Ort, um eine kurze oder lange Pause einzulegen. Ähnlich wie auf Autobahnen ist das Halten oder Parken im Bereich einer Kraftfahrstraße mit zahlreichen und zum Teil lebensgefährlichen Gefahren verbunden. So ist das alleinige Parken auf einer Kraftfahrstraße mit 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg bereits sehr kostspielig. Kommt es dann noch zu einer Gefährdung so erhöht sich das Bußgeld auf 85 Euro und 1 Punkt.

Unterschätzen Sie also niemals die Gefahren und parken Sie nur auf ausgewiesenen Flächen.

