Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit falschen Personalien

Hatzenbühl (ots)

Freitagabend befuhr ein 86-jähriger Radfahrer die Gartenstraße in Hatzenbühl. In Höhe eines geparkten PKW öffnete der ca. 45-jährige Insasse die Fahrertür seines Fahrzeuges und brachte den Radfahrer zu Fall. Dieser erlitt durch den Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden. Der Geschädigte erhielt vom Unfallgegner fiktive Personalien und telefonische Erreichbarkeiten. Sämtliche Kontaktversuche seitens des Radfahrers schlugen entsprechend fehl, sodass er am Folgetag die Polizei kontaktierte. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth/Rhein.

