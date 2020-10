Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann schlägt Kind

Landau (ots)

Vermutlich infolge einer Verkehrssituation hat ein ca. 45-50-jähriger Mann am 9.10. gegen 16:55h ein 11-jähriges Mädchen in der Queichheimer Hauptstraße geohrfeigt. Eine Zeugin konnte erkennen, dass er zunächst aus einem weißen Fiat 500 aus- und anschließend wieder in diesen eingestiegen war. Das Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau in der Pfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell