POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis (07.02.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nicht einsichtig scheint ein 52-jähriger Tatverdächtiger zu sein, der am heutigen Freitag mit seinem Audi in Zimmern ob Rottweil am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm und durch Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Nachdem der 52-Jährige keinen Führerschein vorzeigen konnte, ergab die weitere Überprüfung, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und im letzten halben Jahr bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig war. Gegen ihn wurde erneut ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

