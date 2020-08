Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Abermals Scheinwerfer hochwertiger Autos gestohlen

Celle (ots)

Wiederholt waren hochwertige Autos der Marke Audi das Ziel von unbekannten Täter. Nachdem bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheinwerfer von zwei hochwertigen Fahrzeugen vom Typ Q 5 und A 5 entwendet wurden, schlugen die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut zu. Wieder wurde das eingefriedete, aber frei zugängliche Areal eines Celler Autohauses im Baumschulenweg betreten. Die bislang Unbekannten bauten in der Nachtzeit die hochwertigen Scheinwerferpaare eines Audi Q 5 und eines Q 7 aus und verschwanden unerkannt. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 12.000 Euro - der entstandene Sachschaden liegt bei 21.000 Euro.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Celler Polizei unter Telefon 05141/277-215 entgegen.

