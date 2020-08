Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Celler Baumarkt

Celle (ots)

Celle - Einbruch in Celler Baumarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Celler Ortsteil Westercelle zu einem Einbruch in einen dort ansässigen Baumarkt. Die bislang unbekannten Täter suchten in der Zeit zwischen Freitag 22.00 Uhr und Samstag 00.40 Uhr den Baumarkt in der Straße "Am Ohlhorstberge" auf und drangen nach Überwindung eines hohen zur Einfriedung dienenden Zaunes und Aufhebeln eines Metalltores in den Markt ein. Wertbehältnisse selbst wurden nicht angegangen. Ob bzw. welches Diebesgut die Täter mitgenommen haben könnten, stand zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei noch nicht fest. Bereits vor einer Woche war neben diesem Baumarkt auch ein weiterer Celler Baufachmarkt in der Straße "Vor den Fuhren" das Ziel der Einbrecher.

Hinweise von Zeugen, die während der Tatzeitraumes verdächtige Beobachten gemacht haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

