POL-HI: Herrenloses Fahrzeug bei der Polizei Bad Salzdetfurth abgegeben - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - (gle) - Am Dienstag, den 09.03.21, wurde bei der Polizei in Bad Salzdetfurth eine Fundanzeige erstattet.

Ein 27-jähriger und ein 33-jähriger aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth haben im Bereich der Elsa-Brandström-Straße Ecke Am Papenberg in Bad Salzdetfurth am Morgen des 09.03.21 ein herrenloses, großes Paket festgestellt. Dieses wurde im Laufe des Dienstags augenscheinlich schutzlos der Witterung ausgesetzt.

Als die beiden Salzdetfurther gegen 15:45 Uhr erneut an der o.g. Örtlichkeit vorbeikamen, befanden sich mutmaßlich unberechtigte Jugendliche / Heranwachsende an besagtem Paket. Als diese die Salzdetfurther bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Das Paket war unterdessen durch den Niederschlag völlig aufgeweicht, sodass in diesem ein neuwertiges, dreirädriges Elektrofahrzeug zum Vorschein kam. Um dieses vor dem unberechtigten Einwirken Dritter und der Witterung zu schützen, verbrachten beide das ca. 250 kg schwere Fahrzeug zur Polizei Bad Salzdetfurth und erstatteten eine Fundanzeige.

Die Polizei bittet nun die Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise auf die Eigentümer des Fahrzeuges geben können, sich mit dem Fundbüro der Stadt Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9990 oder mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

