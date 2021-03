Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW lebensbedrohlich verletzt

Schwerin (ots)

Am Freitagabend, dem 05.03.2021, gegen 17:55 Uhr ereignete sich in der Schweriner Gartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fahrradfahrer duch eine Kollision mit einem PKW lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen missachtete der aus Richtung Karl-Liebknecht-Platz kommende Radfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde stationär in die Klinik aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Anika Pasch Dienstgruppenleiterin Polizeihauptrevier Schwerin

