POL-S: Mann wirft Gegenstände nach Passanten - Zeugen gesucht

Mehrere Passanten haben am Samstag (10.04.2021) die Polizei alarmiert, da ein 55 Jahre alter Mann sie in der Elisabethenanlage beleidigt und Gegenstände nach ihnen geworfen haben soll. Der 55 Jahre alte Tatverdächtige war gegen 16.15 Uhr in der Parkanlage unterwegs und fiel mehreren Passanten auf. Offenbar sprach er viele der dort anwesenden Personen, unter anderem auch unbekannte Kinder, in mutmaßlich beleidigender Weise an. Im weiteren Verlauf soll der Mann auch mit Gegenständen um sich geworfen haben. Zum einen warf er mutmaßlich eine Glasflasche in Richtung eines unbekannten Pärchens. Ob er eine der beiden Personen traf, ist derzeit nicht bekannt. Zum anderen soll der Tatverdächtige auch eine Tüte mit mehreren Büchern in die Richtung einer Gruppe Jugendlicher geworfen haben, die allerdings nicht getroffen wurden. Im Anschluss verließ der 55-Jährige die Parkanlage. Die Beamten suchten den Mann nach Zeugenhinweisen in seiner Wohnung auf und eröffneten die Strafverfahren gegen ihn. Zeugen, insbesondere die Eltern der unbekannten Kinder und das unbekannte Pärchen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

