Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Entengasse gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 15:00 Uhr in der Entengasse in Besigheim. Dort soll ein blauer 5er BMW im Vorbeifahren einen Ford Transit beschädigt haben. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07142 405 0 beim Polizeirevier zu melden.

