Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Bargeld gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 12:00 Uhr klingelte in der Bergstraße in Weissach-Flacht ein bislang unbekannter Mann an der Tür eines älteren Ehepaars. Dieser hatte ein Bild von seiner angeblichen Tochter dabei und sagte, dass sie Leukämie habe. Anschließend fragte er nach ein wenig Geld. Darüber hinaus bat er darum, etwas zu trinken zu bekommen. Nachdem die Bewohnerin daraufhin in die Küche gegangen war, folgte ihr der Unbekannte dorthin. Als der Mann im weiteren Verlauf das Wohnhaus verlassen hatte, stellten die Senioren fest, dass aus zwei Geldbeuteln eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet worden war. Gegenwärtig ist nur bekannt, dass der unbekannte Dieb ein kleinerer Mann sein soll, der gebrochen Deutsch sprach. Möglicherweise könnte sich im Haus noch ein zweiter Täter befunden haben, der sich unbemerkt zu einem der beiden Geldbeutel im Obergeschoss begab. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können oder selbst Opfer wurden, melden sich bitte beim Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell