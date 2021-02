Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, 28.01.2021, gegen 14:10 Uhr, driften zwei Quadfahrer (mit einem schwarzen und ein schwarz-weißen Quad) am Ortsrand von Pölert über das Wiesengrundstück eines Landwirts. Hierdurch wird die Wiese nicht unerheblich beschädigt. Als der Landwirt den Fahrer des schwarz-weißen Quads zur Rede stellen will, zeigt dessen Fahrer dem Landwirt den ausgestreckten Mittelfinger und flüchtet in der Ortslage Pölert in unbekannte Richtung. Zeugen, denen die beschriebenen zwei Quads und deren Fahrer bekannt sind, werden sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil (06503-9151-0) zu melden.

