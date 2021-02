Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Morbach (ots)

Am Freitag, den 26.02.2021 kam es zwischen 07:53 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz der Rewe Filiale in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen VW Caddy, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Dieser wurde durch den Unfall, vermutlich während des Ein- oder Ausparkvorgangs des flüchtigen Verursachers, am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Bei dem Fahrzeug des Unfallgegners könnte es sich um einen roten PKW handeln. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach.

