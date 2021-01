Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Nachtragsmeldung zum Brand in der Cäcilienstraße in Heilbronn am Montag, 18.01.2021

Heilbronn (ots)

Nach dem Brand eines Lagergebäudes am Montagabend in der Heilrbonner Cäcilienstraße versucht die nun herauszufinden, warum die in der ersten Pressemitteilung (18.01.2021, 22:26 Uhr) genannte Person unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers von dem Brandort davonlief, nachdem sie von Zeugen entdeckt worden war. Bei der Person soll es sich um einen 1,90 bis 2 Meter großen Mann mit kräftiger Figur handeln. Dieser war mit einer schwarzen, glänzenden Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie einer schwarzen Mütze bekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Möglicherweise ist der Mann verletzt, da er bei der Flucht offenbar zwischenzeitlich gestürzt war.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können oder im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei melden.

