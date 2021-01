POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: An roter Ampel zu spät gebremst, drei Fahrzeuge beschädigt

Ein 20-Jähriger hat Montagfrüh mit einer eingeleiteten Kettenreaktion an einer Ampel drei Fahrzeuge beschädigt. Der junge Mann war gegen 6 Uhr aus der Fahrtrichtung Schwäbisch Hall kommend in Richtung Künzelsau auf der Bundesstraße 19 unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 1036 hatten zwei vorausfahrende PKW-Fahrer aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage angehalten. Dies bemerkte der 20-Jährige mit seinem Ford Transit zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem stehenden VW Van trotz Bremsmanöver nicht mehr verhindern. Der VW schob sich daraufhin auf einen BMW. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Kupferzell: In Graben gefahren

Während der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Montagmorgen einen PKW im Graben neben der Fahrbahn in Kupferzell fest. Im Gespräch mit dem 21-jährigern Fahrer stellte sich heraus, dass dieser zurvor von der Bundesstraße 19 kam und in Richtung Kupferzell unterwegs war. Auf der Kreisstraße kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Auto einen Leitpfosten touchierte und dann nach links im Graben zum Stillstand kam. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Pfedelbach: 46-Jährige angefahren

Beim rückwärts Rangieren mit einem Sprinter hat ein 29-Jähriger am Montagmittag in Pfedelbach eine Fußgängerin übersehen. Infolge kam es gegen 13.15 Uhr in dem Innenhof auf dem Hutzelhofweg zu einem Zusammenstoß. Die 46-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

