Polizei Braunschweig

POL-BS: Weißer Transporter beschädigt geparkten Pkw und flüchtet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mascherode 10.09.2020, 13.30 Uhr

Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden.

Am Donnerstagvormittag parkte der 38-jährige Fahrer eines schwarzen BMW im Rohrkamp in Mascherode ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er erhebliche Beschädigungen an der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel feststellen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während der Mann den Schaden in Augenschein nahm, teilte ihm eine Anwohnerin mit, dass sie den Unfall beobachtet habe. Ein weißer Transporter mit Braunschweiger Kennzeichen sei beim Rangieren gegen den BMW gestoßen. Der Fahrer, der kurze, dunkle Haare hatte, habe jedoch nicht gehalten, sondern mit dem Transporter davongefahren.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise auf den Transporter oder den Fahrer geben können, sich bei der Polizei unter 0531/476-3935 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell