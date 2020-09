Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Supermarkt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schöppenstedter Straße, 08.09.2020, 18.35 Uhr

Am frühen Dienstagabend kam es zu einem Überfall auf einen Supermarkt in der Schöppenstedter Straße.

Ein Mann betrat den Supermarkt und machte sich hinter dem Tresen an der Kasse zu schaffen. Als die Verkäuferin dazu kam, bedrohte er sie mit einer Pistole und wollte sie zwingen, die Kasse zu öffnen. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, kamen sie näher.

Der Mann flüchtete nun ohne Beute aus dem Supermarkt. Hierbei bedrohte er zwei Passanten mit seiner Pistole.

Er stieg auf ein Fahrrad und flüchtete in Richtung Steinweg. Kurz vor dem Steinweg bog er in einen Innenhof ab. Dieser Hof hat weitere Zufahrten in verschiedene Richtungen. Hier verliert sich die Spur.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - 170 cm groß - Mütze - grau-schwarz gemusterte Jacke

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

