Polizei Braunschweig

POL-BS: Alkohol am Steuer - Autofahrer durchbricht einen Zaun und verursacht Schäden auf dem Grundstück

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode 09.09.2020, 01.18 Uhr

Führerschein auf Probe sichergestellt, das frisch gekaufte Auto abgeschleppt, Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet - die Folgen einer Autofahrt.

In der Nacht zu Mittwoch befuhr ein 32-Jähriger die Berliner Heerstraße, als er die Kontrolle über seinen Ford Focus verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den rechten Gehweg und kam erst an einem bedachten Torbogen eines Privatgrundstücks zum Stehen. Durch den Aufprall brach nicht nur der Torbogen zusammen, auch Gartenfiguren, Pflanzen und ein abgestelltes Boot wurden beschädigt. Der Pkw des Mannes wurde beschädigt und verlor Öl an der Unfallstelle.

Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei stellte bei dem Fahrer rund 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Aus diesem Grund stellten die Beamten den Führerschein sicher, der erst auf Probe ausgestellt worden war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Während der Unfallaufnahme ärgerte sich der Mann so sehr, seinen am Vortag gekauften Wagen bei diesem Unfall beschädigt zu haben, dass er mit seiner Hand gegen sein Fahrzeug schlug. Hierdurch erlitt sein Auto einen weiteren Schaden und seine Hand eine Verletzung.

Im Krankenhaus wurde seine Hand medizinisch versorgt und eine Blutprobe entnommen.

Den Ford Focus ließen die Polizeibeamten abschleppen und fertigten anschließend eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell