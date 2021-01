Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Geldbörse auf Supermarktparkplatz gestohlen - Zeugen gesucht

Anstatt einer 42-Jährigen ihre soeben fallengelassene Geldbörse zurückzugeben, hob ein Unbekannter sie auf und machte sich damit aus dem Staub. Die Frau war am Montagnachmittag in einem Discounter in der Stuttgarter Straße. Als sie nach ihrem Einkauf gegen 14.50 Uhr ihren Einkaufswagen zurück zur Station brachte, fiel ihr Geldbeutel aus der Jackentasche. Als die Frau dies nach wenigen Metern bemerkte, hatte ein Unbekannter das Portemonnaie bereits aufgehoben und war damit verschwunden. Der Dieb ist etwa 1,80 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mütze sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 2500, mitzuteilen.

A6/ Bad Rappenau/ Heilbronn: Raser im Fokus der Polizei

Die Verkehrspolizei Weinsberg hat am Montagvormittag auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/ Untereisesheim zahlreiche Autofahrer auf die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen kontrolliert. In drei Stunden wurde die Geschwindigkeit von über 300 Fahrzeugen kontrolliert. Elf Autofahrer müssen nun mit Fahrverboten rechnen, sie waren mit teilweise weit über 40 km/h zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war dabei der Fahrer eines VW Passats, der bei erlaubten 100 km/h mit 182km/h gemessen wurde. Auf den Lenker kommt nun nicht nur ein dreimonatiges Fahrverbot, sondern auch ein Bußgeld von 600 Euro zu.

Bad Friedrichshall: Fiat beim Abbiegen übersehen

Der Fiat einer 47-Jährigen wurde am Montagmorgen in Bad Friedrichshall stark beschädigt. Die Frau stand mit ihrem Wagen auf dem rechten Fahrstreifen an der Ausfahrt der B27 nach Bad Friedrichshall-Kochendorf. Ein LKW-Fahrer, der mit seinem Laster links neben dem Fiat stand, übersah den Kleinwagen wohl und drückte den Punto beim rechts Abbiegen von der Fahrbahn. Der PKW wurde über einen Bordstein in den Grünstreifen geschoben und dabei erheblich beschädigt. Die Fahrerin musste zwar über die Beifahrertüre aus ihrem Wagen aussteigen, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Am Fiat entstanden Schäden in Höhe von knapp 6.000 Euro. Die Schäden am LKW blieben im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

Flein: PKW auf winterlichen Straßen überschlagen

Wie durch ein Wunder wurde eine 20-Jährige bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Flein lediglich leicht verletzt. Die junge Frau fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel von Untergruppenbach kommend in Richtung Flein. Als ihr ein PKW entgegenkam, der nicht weit genug rechts fuhr, versuchte die 20-Jährige auszuweichen. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt schneeglatten Fahrbahn kam der Zafira ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen eine steile Böschung und überschlug sich, bevor das Auto schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Ersthelfer befreiten die junge Frau aus dem Wagen und betreuten sie, bis die Besatzung eines Rettungswagens eingetroffen war. Dieser brachte die Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

