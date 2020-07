Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frau fährt Auto mit über zwei Promille

Ratzeburg (ots)

27. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 24.07.2020 - Bargteheide

Am 24.07.2020 gegen 20:20 Uhr rief eine Tankstellen-Angestellte den Notruf 110. Grund dafür war eine Frau, die kurz zuvor an der Tankstelle in der Hamburger Straße in Bargteheide Zigaretten gekauft hatte. Dabei bemerkte ein Kunde, dass die Person nach Alkohol roch. Danach fuhr sie mit ihrem Auto weg.

Kurz nach dieser Meldung machte sich ein Streifenwagen auf den Weg, um die Dame zu kontrollieren. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten die 47 Jahre alte Frau aus Bargteheide, in ihrem Auto sitzend, vor ihrer Anschrift antreffen. Sie hatte den Weg nach Hause offenbar kurz zuvor mit ihrem Mercedes zurückgelegt.

Bei der Kontrolle wurde ein vorläufiger Atemalkoholtest durchgeführt. Er ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

