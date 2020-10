Polizei Hagen

POL-HA: 25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Donnerstag (08.10.2020) gegen 23:00 Uhr kam es im Bereich der Eckeseyer Straße zu einer Fahrt unter Drogeneinfluss durch einen 25-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Mann aus Unna im Rahmen eine Verkehrskontrolle an. Auf Nachfrage gab der 25-Jährige zunächst an, keine Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte jedoch das Gegenteil, woraufhin der Mann einräumte vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Aufgrund des positiven Vortests brachten die Polizisten den Mann zu einer Polizeiwache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Zudem erhielt er eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

