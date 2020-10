Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Hagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Donnerstag (08.10.2020) gegen 16:05 Uhr in der Feithstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Motorrad die linke Fahrspur der Feithstraße in Fahrtrichtung Berchumer Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein 49-Jähriger mit seinem Toyota vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte der Wuppertaler mit dem Wetteraner und dieser kam zum Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht, konnte nach Behandlung vor Ort jedoch wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

