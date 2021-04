Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (13.04.2021) in der Kirchheimer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 63-jährige Mercedesfahrerin war gegen 13.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Kirchheimer Straße aus Richtung Sillenbuch kommend unterwegs. Dabei stieß sie im Bereich der Haltestelle Ruhbank mit dem 18-Jährigen zusammen, der nach ersten Ermittlungen, mutmaßlich trotz Rotlicht, die Kirchheimer Straße von links in Richtung Silberwald überquerte. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell