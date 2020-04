Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zwei Männer in Hannover-Herrenhausen überfallen - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.04.2020, ist es im hannoverschen Stadtteil Herrenhausen zu einem Überfall auf zwei Männer gekommen. Sechs bislang unbekannte Täter haben zwei Männer (beide aus Langenhagen) an der Herrenhäuser Straße in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle geschlagen und anschließend ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 21 und 23 Jahre alten Männer gegen 01:00 Uhr an der Herrenhäuser Straße unterwegs. An der Haltestelle der Stadtbahn wurden sie zunächst von einer männlichen Person angesprochen. Im Gesprächsverlauf kamen weiteren Männer hinzu, welche dann unvermittelt zuschlugen und traten. Währenddessen nahmen die Täter dem 23-Jährigen persönliche Wertgegenstände ab. Die Räuber flüchteten unerkannt vom Tatort. Die beiden Männer wurden bei dem Überfall leicht verletzt.

Durch den 21- und 23-Jährigen werden die sechs Täter auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Nach Aussage der Langenhagener haben die Personen ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Ein Täter trug auffällige, rote Schuhe.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109-3917 zu melden. /boe, ahm

