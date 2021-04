Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann greift offenbar mitten auf der Straße Polizeibeamte an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (12.04.2021) einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Landhausstraße zwei Polizeibeamte angegriffen haben soll. Die Polizisten waren gegen 23.00 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in der Landhausstraße auf dem Weg zu einem Einsatz. Der 39-Jährige fiel den beiden Hundeführern zu diesem Zeitpunkt bereits auf, da er sich mitten auf die Straße gestellt hatte und versucht haben soll, gegen den vorbeifahrenden Streifenwagen zu treten. Als sie kurze Zeit später erneut vorbeifuhren, machten mehrere Verkehrsteilnehmer sie auf den auf der Straße stehenden Mann aufmerksam. Sie sprachen den 39-Jährigen an, woraufhin er seine Fäuste erhoben und auf die Beamten eingeschlagen haben soll. Unter Einsatz des Diensthundes und mit Unterstützungen weiterer Beamter gelang es ihnen, den Mann zu Boden zu bringen und vorläufig festzunehmen. Ermittlungen ergaben, dass bei dem 39-Jährigen möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt, weshalb der Leichtverletzte in eine Klinik gebracht wurde. Die beiden Hundeführer im Alter von 31 und 57 Jahren, die sich ebenfalls Verletzungen zuzogen, mussten ihren Dienst vorzeitig beenden und begaben sich in medizinische Behandlung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell