Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel/Lkrs. Konstanz, A 81/B 33 neu (23.05.2021) - Illegales Autorennen - Zeugen gesucht

Singen am Hohentwiel (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem mutmaßlichen Autorennen, welches am Sonntag in der Zeit zwischen 16.55 Uhr und 17.05 Uhr auf der A 81 und der B 33 neu, stattgefunden hat. Zu dieser Zeit befuhren drei hochmotorisierte Fahrzeuge der Marke BMW, Modell M 3 und M4, mit Tuttlinger Kennzeichen, in den Farben blau, dunkelgrau und hellgrau hintereinander die A 81 von Engen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Die Fahrzeuge waren mit hoher Geschwindigkeit und sehr geringem Abstand unterwegs. Am Autobahnkreuz Hegau wechselten die Fahrzeuge auf die B 33 neu Richtung Konstanz. Unmittelbar nach der Überleitung positionierten sich die drei Fahrzeuge nebeneinander auf allen drei Fahrspuren. Sie verringerten ohne ersichtlichen Grund durch abruptes starkes Abbremsen ihre Geschwindigkeiten, um kurz darauf parallel massiv wieder zu beschleunigen. Ein hinter den Fahrzeugen fahrender Pkw-Lenker wurde durch das Abbremsmanöver dazu genötigt, ebenfalls sein Fahrzeug stark ab zu bremsen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte reger Verkehr. Da der Vorfall erst nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, war es nicht möglich, die Raser vor Ort zu stellen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 in Verbindung zu setzen (AM).

