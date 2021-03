Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf Fußgängerüberweg - Postbotin verletzt

Alsfeld (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.52 Uhr, befuhr eine 66-jährige PKW-Führerin aus Alsfeld die Schwabenröder Straße in Richtung Stadtmitte. In gleicher Richtung nutzte eine 51-jährige Postbotin mit ihrem Lastentrike verbotswidrig den linken Gehweg und wollte die Schwabenröder Straße an einem Fußgängerüberweg auf die rechte Gehwegseite überqueren. Die PKW-Führerin erfasste die Situation zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Postbotin kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wird auf 1750,- Euro geschätzt.

