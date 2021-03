Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammstoß beim Fahrstreifenwechsel

Bebra (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:05 Uhr, befuhren ein 60-jähriger Herbsteiner mit seinem LKW und eine 37-jährige Bebranerin mit ihrem PKW die B27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Süd, im Bereich der dortigen 2+1-Verkehrsregelung, überholte die Bebranerin den LKW. Als sie auf Höhe des Aufliegers war wollte der LKW-Fahrer den Fahrstreifen wechseln und zog dafür nach links. Dabei stieß er mit dem Auflieger gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW. Der Sachschaden am Auflieger wird auf 100,00 EUR, am noch fahrbereiten PKW auf 7000,00 EUR geschätzt.

