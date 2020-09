Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei Verkehrsunfallfluchten geklärt - Verursacherin alkoholisiert

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein flüchtiger weißer Pkw nach Verkehrsunfall im Verlauf der Krengelstraße gemeldet. Im Rahmen der Fahndung wurde ein weiterer Verkehrsunfall im Bereich der Bahnstraße in Dinslaken gemeldet, bei dem sich ebenfalls ein weißer Pkw entfernt hatte. In beiden Fällen war das flüchtige Fahrzeug in geparkte Pkw gefahren. Im weiteren Verlauf konnte das flüchtige Fahrzeug festgestellt und die 41-jährige Fahrerin ermittelt und angetroffen werden. Da die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch die Unfälle entstand ein mittlerer Sachschaden. Als die Unfallverursacherin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete sie gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten /-innen Widerstand, bei dem jedoch niemand verletzt wurde.

