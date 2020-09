Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Schulwegunfall zwischen zwei Radfahrerinnen - Zeugensuche nach Unfallflucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020, gegen 08.20 Uhr, kam es auf dem Geh-/Radweg Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Dabei befuhr eine 10-jährige Schülerin aus Kamp-Lintfort den o.g. Radweg aus Richtung B510 kommend in Fahrtrichtung Moerser Straße, als sie kurz nach der Kreuzung Wilhelmstr./Schanzstr./Cambraistr. von einer anderen Radfahrerin überholt werden sollte. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrräder, woraufhin beide Radfahrerinnen zu Fall kamen. Die 10-Jährige wurde durch den Sturz verletzt, während sich die andere Unfallbeteiligte entschuldigte und ihre Fahrt fortsetzte. Sie wurde als 13- 14 Jahre alt beschrieben und soll schwarze, geflochtene Haare gehabt haben. Die 10-Jährige wurde zur Behandlung und weiteren Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zur flüchtigen Radfahrerin machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842-6340 zu melden.

