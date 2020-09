Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Pkw überschlägt sich nach Auffahrunfall - Fahrerin leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 70-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pkw die Willy-Brandt-Straße (B8) aus Richtung Grenzstraße kommend in Richtung Duisburg. Dabei beabsichtigte sie nach links in die Hans-Böckler-Straße abzubiegen, wobei sie aus bisher ungeklärten Gründen auf einen, auf der Geradeausspur stehenden Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Voerde, auffuhr. Durch den Auffahrunfall überschlug sich das Fahrzeug der 70-Jährigen. Der Pkw des 21-Jährigen wurde durch den Auffahrunfall noch auf einen weiteren Pkw einer 58-jährigen Frau aus Duisburg geschoben. Die 70-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Durch die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr, da die Willy-Brandt-Straße zwischen Grenzstraße und Hans-Böckler-Straße in beide Richtungen bis 16.35 Uhr gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

