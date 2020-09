Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw gegen Baum - Fahrerin verletzt

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pkw die Schermbecker Landstraße aus Richtung Autobahn in Richtung Wesel. In Höhe einer Gaststätte kam sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde verletzt und musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer Bergungsarbeiten mussten die Fahrbahnen in beide Richtungen von 15.00 bis 15.20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Es entstand ein mittlerer Sachschaden.

