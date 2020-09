Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Motorradfahrer bei Überholvorgang verunfallt und leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem Motorrad die Weseler Straße (B8) von der Dianastraße kommend in Fahrtrichtung Rahmstraße. Vor dem 25-Jährigen stand in gleicher Fahrtrichtung ein 79-jähriger Mann aus Voerde, der nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der 25-Jährige setzte zum Überholen des 79-Jährigen an und übersah dessen Abbiegevorgang. Der 25-Jährige konnte sich mit dem Motorrad vor dem Aufprall zur Seite fallen lassen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und rutschte dadurch gegen den PKW. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße bis 17:40 Uhr gesperrt. Durch den Verkehrsunfall entstand zudem ein mittlerer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell