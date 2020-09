Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbruch

Alpen (ots)

Unbekannte brachen gestern, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.45 Uhr, in eine Wohnung an der Straße Am Marienstift ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme stand noch nicht fest, was die Täter stahlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

