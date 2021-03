Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Eiterfeld

11.000 Euro Sachschaden - keine Verletzten

Hünfeld-Eiterfeld (ots)

Verkehrsunfall Sachschaden

Am 26.03.2021 um 13.10 h kam es in der Bahnhofstraße in Eiterfeld zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 21. Jähriger aus der Gemeinde Hauneck mit seinem Sprinter auf den Pkw einer 46. Jährigen aus der Gemeinde Eiterfeld auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 11.000 EUR. Da bei dem Sprinter aufgrund des Zusammenstoßes größere Mengen Betriebsstoffe ausliefen, mussten diese durch die Feuerwehr Eiterfeld gebunden, und die Straße anschließend durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Dadurch kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Eiterfelder Ortsdurchfahrt.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Breidung

