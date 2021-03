Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, 24.03.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbek. Fahrzeugführer das Grundstück der Fa. HESU-Bau in der Bahnhofsstraße. Dort kam es aufgrund einer Verengung zum Zusammenstoß mit einer dort stehenden mobilen Arbeitsbühne, die hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Meriva oder Corsa, Farbe: grau/Silber mit Fuldaer Kennzeichen handeln. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um eine männliche Person, schlank, ca. 25 Jahre, bei dem Beifahrer um eine weibliche Person, ca. 25 Jahre alt. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau - Am Donnerstag, 25.03.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld die Straße "Am Giegenberg" in Friedlos aus Richtung Sonnenweg kommend und wollte am Ende der Straße auf die Hersfelder Straße (B 27) einfahren. Sie übersah einen 69jährigen Radfahrer aus Rotenburg, der von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro.

