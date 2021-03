Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldausgabeautomat aufgebrochen

Fulda (ots)

Geldautomat aufgebrochen

Neuhof - Am frühen Freitagmorgen (26.03.), gegen 04:45 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Geldausgabeautomaten im Bereich der Straße "Am Kaliwerk" abgesehen. Die Täter brachen den frei zugänglichen Automaten auf und verursachten dabei Sachschaden. Ob die Täter Bargeld aus dem Automaten stehlen konnten, ist derzeit noch unbekannt. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit einem roten Pkw (möglicherweise der Marke Audi) in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell