Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automatenaufbrüche - Polizei sucht Zeugen!

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Automatenaufbrüche

Hersfeld / Rotenburg - In der Nacht zu Donnerstag (25.03.) kam es zu einem versuchten und zwei vollendeten Aufbrüchen von Lebensmittelautomaten. Unbekannte versuchten in Ludwigsau / Ersrode in der Straße "Neustadt" einen Automaten für Eier aufzubrechen, scheiterten aber augenscheinlich. In Alheim / Heinebach, in der Nürnberger Straße, brachen die Täter einen Automaten ebenfalls für Eier auf und stahlen aus diesem Bargeld. Ein Automat für Wurstwaren wurde in Neuenstein / Gittersdorf in der Hälganser Straße aufgebrochen. Auch hier stahlen die Täter Bargeld. In allen Fällen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, welcher sich im unteren vierstelligen Eurobereich befindet. Die genaue Höhe des gestohlenen Bargelds ist noch unbekannt.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich im selben Tatzeitraum in Eiterfeld. Auch hier wurde ein Automat aufgebrochen. Bei dieser Tat konnte ein Zeuge einen möglichen Täter beobachten und beschreiben: Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, er hatte schwarze schulterlange Haare und trug eine braune Jacke.

Ob und in welcher Form die einzelnen Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell