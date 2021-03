Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Milchautomat aufgebrochen

Eiterfeld - Am frühen Donnerstagmorgen (25.03.), gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam einen Milchautomaten im Bereich der Straße "Am Hain" auf. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Automaten und verursachten einen Schaden von rund 200 Euro. Ein Zeuge konnte einen vermeintlichen Täter bei der Tat beobachten und wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte schwarze schulterlange Haare und trug eine braune Jacke.

Im Laufe der Nacht, von Mittwoch (24.03.) auf Donnerstag (25.03.) kam es im Landkreis Hersfeld - Rotenburg zu ähnlich gelagerten Fällen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller, Pressesprecher

