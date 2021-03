Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (25.03.), gegen 08:15 Uhr wollte ein 34-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit einem Audi A3 in der Dippelstraße den Fahrstreifen vom rechten auf den linken wechseln und übersah dabei den Audi A4 Avant einer 33-jährigen Frau aus Bebra und es kam zum Zusammenstoß. Die 33-jährige Frau aus Bebra verletzte sich bei dem Unfall leicht und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

