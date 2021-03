Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebstahl - Polizei sucht grauen VW Golf Plus

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwochvormittag (17.03.), kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, zu einem Fahrzeugdiebstahl auf der Kaiser-Friedrich-Straße. Der Eigentümer hatte seinen grauen VW Golf Plus mit dem Kennzeichen NE-FE200 auf Höhe der Kanalstraße am Fahrbahnrand abgestellt.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese - auch bei kurzer Abwesenheit - in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell