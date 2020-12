Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bauhof-Gebäude - #polsiwi

Freudenberg (OT Büschergrund)Freudenberg (OT Büschergrund) (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (11.12.2020) und Montagmorgen (14.12.2020) in das Gebäude des Bauhofs in Freudenberg-Büschergrund eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster sind die Unbekannten in die Räumlichkeiten in der Hommeswiese gelangt; anschließend durchsuchten sie mehrere Büros.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der 0271 / 7099-0 entgegen.

