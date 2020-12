Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche in Neunkirchen - Bargeld entwendet - #polsiwi

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Gleich mehrere Einbrüche ereigneten sich zwischen Donnerstagabend (10.12.2020) und Freitagmorgen (11.12.2020) in Neunkirchen.

Im Stadtteil Zeppenfeld sind unbekannte Täter in ein Zoofachgeschäft in der Straße "In der Au" eingebrochen. Die Täter hatten sich unter anderem Zutritt zum Lagerraum verschafft und nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.

Im ähnlichen Zeitraum hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Firma in der Dieselstraße im Stadtteil Struthütten auf. Nach jetzigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. In unmittelbarer Nähe ereignete sich ein weiterer Einbruch. Ziel war ein Bürogebäude in der Benzstraße. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und klauten Bargeld. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell