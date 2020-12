Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit 107 km/h im 50er-Bereich - #polsiwi

WilnsdorfWilnsdorf (ots)

Auf der L 723 in Wilnsdorf wurde am Samstag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die Messstelle befand sich außerhalb der Ortschaft. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 50.

Insgesamt verzeichnete der Verkehrsdienst in fünf Stunden 28 Verstöße. Negativer Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer, der mit 111 km/h gemessen wurde. Abzüglich der Toleranz bleiben 107 km/h stehen. Laut Bußgeldkatalog gibt es dafür 2 Punkte, 240 Euro Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot.

