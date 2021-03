Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker treiben in Meerbusch ihr Unwesen - Lassen Sie Unbekannte niemals in Ihre Wohnung

Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis über einen mutmaßlichen Diebstahl durch Trickbetrüger an der Straße "In der Meer". Am Mittwoch (17.03.), gegen 14:15 Uhr, erhielt eine Seniorin Besuch von zwei unbekannten Männern, die Vorgaben, den Wasserdruck im Haus kontrollieren zu wollen. Die Meerbuscherin ließ die beiden Männer in die Wohnung. Einer der beiden verwickelte sie im Badezimmer in ein Gespräch, während sich der Komplize wahrscheinlich in den anderen Räumen der Wohnung aufhielt. Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Wohnung und die lebensältere Dame stellte das Fehlen von Bargeld fest.

Sie beschreibt die Trickbetrüger wie folgt: Einer der Männer ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen gerippten Pullover, eine schwarz/weiße Kappe, eine weiße Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Der Senior beschreibt ihn als südländisch aussehend. Der andere Täter war ungefähr im gleichen Alter, wie sein Komplize und auch etwa 170 Zentimeter groß. Er trug einen grauen Pullover sowie eine graue Hose.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit an der Straße "In der Meer" verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Betrugsversuche dieser Art kommen im Rhein-Kreis Neuss immer wieder vor. Daher erneut die Warnung Ihrer Kreispolizeibehörde vor Trickbetrügern: Die Täter bauen Druck auf, indem sie einen zwingenden und dringenden Grund vorschieben, um ihr Opfer besser überrumpeln zu können. Wer keine Zeit hat, nachzudenken, kommt den Betrügern nicht gleich auf die Schliche. Hilfreich ist, sich stets ein paar Regeln vor Augen zu führen:

- Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Türspion oder eine Gegensprechanlage und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre.

- Wenn keine Türsperre vorhanden ist, sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie nur dann Handwerker in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind.

Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell