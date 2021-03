Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Papiercontainers - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich-Elsen (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.03.), gegen 15:20 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Getränkemarkts an der Straße "Am Hammerwerk" zum Brand in einem Papiercontainer. Da es einem Zeugen auf Grund der Brandausdehnung nicht mehr möglich war, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, musste die Feuerwehr eingreifen. Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Container beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Inhalt des Containers vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell