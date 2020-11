Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW-Brand in Weitersburg

Am 21.11.2020 um 15:50 Uhr wurde die Polizei über einen PKW-Brand in Weitersburg in der Bendorfer Straße in Kenntnis gesetzt. Dort stand ein PKW in Vollbrand und konnte letztlich durch die alarmierte Feuerwehr aus Weitersburg gelöscht werden. Die Ursache für den Brand, der im Motorraum begann, dürfte ein technischer Defekt sein. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 15000 Euro. Die FFW Weitersburg war mit 20 Kräften vor Ort.

